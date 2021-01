Covid, lieve discesa nei contagi in Abruzzo, nelle ultime 24 ore registrati 196 nuovi casi (Di domenica 17 gennaio 2021) L'Aquila - 196 sono i casi Covid in Abruzzo nelle ultime 24 ore in Abruzzo, La percentuale di nuovi contagi (in età compresa tra 1 e 96 anni) rispetto ai tamponi processati (3605) è del 5,4%. Sei morti (dei quali due che risalgono ai giorni scorsi) nell'ultimo bollettino sull'emergenza Covid che oggi, su 3mila 605 tamponi molecolari eseguiti, registra 20 casi nell’Aquilano, 81 nel Chietino, 40 nel Pescarese e 49 nel Teramano; gli altri 6 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. I pazienti guariti sono 26.427 guariti (+151 rispetto all'ultimo rilevamento), 11.286 gli attualmente positivi (+39), dei quali 443 sono ricoverati in area medica (invariato), 41 ricoverati in terapia intensiva (invariato). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 17 gennaio 2021) L'Aquila - 196 sono iin24 ore in, La percentuale di(in età compresa tra 1 e 96 anni) rispetto ai tamponi processati (3605) è del 5,4%. Sei morti (dei quali due che risalgono ai giorni scorsi) nell'ultimo bollettino sull'emergenzache oggi, su 3mila 605 tamponi molecolari eseguiti, registra 20nell’Aquilano, 81 nel Chietino, 40 nel Pescarese e 49 nel Teramano; gli altri 6 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. I pazienti guariti sono 26.427 guariti (+151 rispetto all'ultimo rilevamento), 11.286 gli attualmente positivi (+39), dei quali 443 sono ricoverati in area medica (invariato), 41 ricoverati in terapia intensiva (invariato). ...

erosazzurro : Aggiungo chi ha esultato per la positività al covid di @FabianRP52 gli auguri la stessa cosa fra un paio di giorni.… - CBeppe83 : @FMenegalli @wukunny @Yi_Benevolence @azangrillo Aaaah. Allora però questo criterio usiamo sempre. Anche per i cosi… - Ansa_Fvg : ANSA-SCHEDA/Covid: Fvg, +9,1% decessi in 7 giorni. Aumentano gli attualmente positivi, in lieve calo i ricoveri… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG ANSA-SCHEDA/Covid: Fvg, +9,1% decessi in 7 giorni Aumentano gli attualmente positiv… - abottiglieri2 : Sommare i test molecolari e antigenici (poco attendibili) proprio in un momento come qs dove i casi sono in lieve m… -