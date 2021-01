Covid, Italia nona al mondo e prima nell'Ue per vaccinati (Di domenica 17 gennaio 2021) Con 1,12 milioni (1,85% della popolazione) di vaccini anti-Covid somministrati l'Italia è al nono posto nel mondo sullo stato di avanzamento delle somministrazioni. E' quanto emerge da una graduatoria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 gennaio 2021) Con 1,12 milioni (1,85% della popolazione) di vaccini anti-somministrati l'è al nono posto nelsullo stato di avanzamento delle somministrazioni. E' quanto emerge da una graduatoria ...

Mov5Stelle : Ancora Primi In Europa: Somministrate In Italia Oltre 1 Milione Di Dosi Di Vaccini Contro il Covid Il nostro Paese… - matteorenzi : Non va tutto bene, non va tutto bene. Come spiega il grafico, l’Italia è il Paese che è messo peggio nel rapporto d… - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - RitaDonelli : RT @pbecchi: Dopo tre giorni la notizia viene resa pubblica anche in Italia. Di vaccino Pfizer si muore. La Norvegia registra 23 morti 'le… - magomugo1965 : RT @diceNiNi: Negli ospedali in Brasile è finito l'ossigeno e la gente muore come mosche. Non solo Covid, anche bambini nati prematuri. Gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 16.310 casi e 475 vittime, ricoveri in leggero calo Il Sole 24 ORE Covid, ancora 1123 nuovi casi in Puglia: 217 nel Foggiano (3 decessi)

Sono stati registrati 15 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Il bollettino epidemiologico Regione Pugl ...

Alice, 18 anni, la più giovane vaccinata contro il Covid in Provincia di Savona (FOTO)

"Il nostro delegato all'obiettivo strategico salute, gli ha comunicato una data disponibile a distanza di due giorni dalla sua maggior età. Alice non ha esitato, si è prenotata senza alcun timore" spi ...

Sono stati registrati 15 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Il bollettino epidemiologico Regione Pugl ..."Il nostro delegato all'obiettivo strategico salute, gli ha comunicato una data disponibile a distanza di due giorni dalla sua maggior età. Alice non ha esitato, si è prenotata senza alcun timore" spi ...