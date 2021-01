Covid Italia, bollettino di oggi domenica 17 gennaio 2021: 12.415 contagi e 377 vittime. Tasso di positività al 5,9% (Di domenica 17 gennaio 2021) Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ieri),... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 gennaio 2021), ildi17. Nelle ultime 24 ore ini nuovisono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le377 (475 ieri),...

Agenzia_Ansa : #Covid, 718 i detenuti positivi, impennata nelle carceri a Milano. In una settimana i casi sono cresciuti di oltre… - Mov5Stelle : Ancora Primi In Europa: Somministrate In Italia Oltre 1 Milione Di Dosi Di Vaccini Contro il Covid Il nostro Paese… - RaiNews : #Covid, oltre 700 #detenuti positivi in Italia. Impennata contagi in #carceri milanesi - folucar : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus in Italia - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 12.415 contagi; 377 DECESSI!!! SUPERATI GLI 82.000 (82.177) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… -