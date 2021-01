Covid, imprese: nel 2020 mancati incassi per 423 miliardi ma ristori coprono solo il 7% (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli aiuti erogati fino a ora dal Governo non bastano. La somma è importante ma i 29 miliardi di ristori destinati alle attività economiche colpite dalle misure restrittive coprono solo il 7 per cento delle perdite di fatturato registrate l’anno scorso dalle imprese italiane, importo che – secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia – sfiora i 423 miliardi di euro. La percentuale sale a circa il 14,5% per le aziende che hanno dovuto chiudere del tutto i battenti per decreto dal momento che le misure di sostegno al reddito approvate dal Governo Conte sono andate in larghissima parte alle attività che hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33 per cento rispetto al 2019. Dei quasi 423 miliardi di riduzione del fatturato registrata nel ... Leggi su quifinanza (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli aiuti erogati fino a ora dal Governo non bastano. La somma è importante ma i 29didestinati alle attività economiche colpite dalle misure restrittiveil 7 per cento delle perdite di fatturato registrate l’anno scorso dalleitaliane, importo che – secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia – sfiora i 423di euro. La percentuale sale a circa il 14,5% per le aziende che hanno dovuto chiudere del tutto i battenti per decreto dal momento che le misure di sostegno al reddito approvate dal Governo Conte sono andate in larghissima parte alle attività che hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33 per cento rispetto al 2019. Dei quasi 423di riduzione del fatturato registrata nel ...

