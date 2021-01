Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di domenica 17 gennaio 2021) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 17 gennaio, che sale di 1.603 nuovi casi e 65 decessi. Coronavirus in Lombardia, 1.603 nuovi casi e 65 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 17 gennaio 2021)ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 17 gennaio, che sale di 1.603 nuovi casi e 65 decessi. Coronavirus in, 1.603 nuovi casi e 65 morti in più su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, scattano le nuove zone: gran parte dell'Italia diventa "arancione" | Nuovo Dpcm: ok agli spostamenti verso le seconde case anche fuori regione TGCOM Coronavirus, 12.415 nuovi casi e 377 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.415 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano stati 16.310), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 211.078 tamponi ...

Riapertura scuole: è caos. Zaia: "In forse la data del primo febbraio"

Tra le novità del nuovo Dpcm anche la possibilità di svolgere in presenza i concorsi per i docenti interrotti causa Covid. Poi c'è il capitolo delle decisioni del Tar, cui alcuni governatori non ...

