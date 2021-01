Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di domenica 17 gennaio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 17 gennaio, che sale di 12.415 casi e 377 morti. Coronavirus, bilancio del 17 gennaio: 12.415 nuovi casi e 377 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 17 gennaio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 17 gennaio, che sale di 12.415 casi e 377 morti. Coronavirus, bilancio del 17 gennaio: 12.415 nuovi casi e 377 morti in più su Notizie.it.

Tg3web : Tra i paesi in crisi profonda per il Covid 19 c'è di nuovo il Brasile, dove si sta facendo strada una variante molt… - MediasetTgcom24 : Covid-19, Pompeo accusa di nuovo la Cina: 'Ha coperto l'origine del virus, primi casi tra i ricercatori di Wuhan'… - capuanogio : ?? Fabian #Ruiz positivo al #Covid, nella notte nuovo giro di tamponi nella rosa del #Napoli che potrebbe chiedere l… - alexfoti : RT @Leleprox: Tampone di nuovo positivo per i miei vecchi che sono ancora in ospedale al reparto Covid; in condizione stazionaria tra alti… - ilSaronno : Covid, i contagi: nuovo caso scoperto a Tradate -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, scattano le nuove zone: gran parte dell'Italia diventa "arancione" | Nuovo Dpcm: ok agli spostamenti verso le seconde case anche fuori regione TGCOM Coronavirus, 12.415 nuovi casi e 377 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.415 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano stati 16.310), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 211.078 tamponi ...

Riapertura scuole: è caos. Zaia: "In forse la data del primo febbraio"

Tra le novità del nuovo Dpcm anche la possibilità di svolgere in presenza i concorsi per i docenti interrotti causa Covid. Poi c'è il capitolo delle decisioni del Tar, cui alcuni governatori non ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.415 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano stati 16.310), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 211.078 tamponi ...Tra le novità del nuovo Dpcm anche la possibilità di svolgere in presenza i concorsi per i docenti interrotti causa Covid. Poi c'è il capitolo delle decisioni del Tar, cui alcuni governatori non ...