Covid, il bollettino di oggi: 12.415 nuovi casi e 377 morti, calano le intensive (Di domenica 17 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 17 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 12.415 i nuovi casi di positività al coronavirus e 377 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 211.078; il rapporto positivi tamponi è al 5,8%, in ulteriore calo rispetto a ieri. Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare il maggior numero di nuovi contagi sono Lombardia (1.603), Sicilia (1.439) ed Emilia-Romagna (1.437). I guariti diventano invece complessivamente 1.745.726 con un incremento di 16.510 unità. I casi attualmente positivi sono 553.374, di cui 22.757 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva per Covid in Italia sono 2.503.

