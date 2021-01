Covid, Galli: "Variante brasiliana? Bella tosta, sacrosanto chiudere i voli" (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Dopo la Variante Covid inglese, cresce la preoccupazione per quella brasiliana. A non nascondere i suoi timori è Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Dopo lainglese, cresce la preoccupazione per quella. A non nascondere i suoi timori è Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'...

petergomezblog : Covid, Galli: “Abbiamo gli stessi morti della Germania, è aritmetica. Prioritario riaprire scuole? Sono uno dei ser… - fattoquotidiano : Covid, Galli: “Crisi di governo? Preoccupato dai luoghi comuni che ho sentito. Prioritario riaprire scuole? Pura de… - SkyTG24 : Covid, Galli: “La situazione contagi è disastrosa come a marzo 2020” - ZioKlint : RT @QLexPipiens: Nulla, rispetto alla variante gallica... Coronavirus, fa paura la variante brasiliana del covid, Galli: 'È una cosa pesa… - maANDmo : @Agenzia_Ansa Calma, Ansa informa, è chiaro che i vaccini ci salveranno, ma sono in fase di sperimentazione, per es… -