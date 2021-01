Covid e scuola: riunione urgente Cts sulla riapertura delle superiori e eventuale rinvio didattica in presenza (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una riunione urgente sulla scuola. Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, ha convocato i tecnici per avere un parere sul ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori (al 50%) e su un eventuale rinvio della didattica in presenza. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una. Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, ha convocato i tecnici per avere un parere sul ritorno in classe degli studentiscuole(al 50%) e su undellain

Covid, da domani oltre 840mila alunni tornano a scuola. Situazione regione per regione Sky Tg24 Giaveno: gli studenti del MAG con la Polizia Postale per la sicurezza sul web Le classi prime secondarie hanno partecipato a un confronto on line

Prova ne è che in tempo di covid il Mag non si è mai fermato, lavorando tutti i giorni su piattaforma multimediale. Senza rinunciare a nulla, nemmeno alle gite scolastiche che sono state organizzate ...

OPEN DAY: “Classe II A in esubero”

Mi è stato spiegato che in quell’aula ci sono i ragazzi della seconda A che è stata sdoppiata nel rispetto delle norme Covid, considerato il numero degli studenti e gli spazi dell’aula. Il termine ...

