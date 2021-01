Covid: dalla variante UK a quella brasiliana. La comunità scientifica trema (Di domenica 17 gennaio 2021) Una nuova variante di SARS-CoV-2 sta invadendo l’America del Sud. In Brasile il nuovo ceppo Covid a Manus sembra sfuggire agli anticorpi La variante Covid che spaventa Dopo le incertezze sorte a causa della variante britannica e le successive ripercussioni su contagi e vittime, ecco che un nuovo ceppo di coronavirus è sbarcato in Brasile; e stavolta spaventa tutti. La mutazione E484K (quella che preoccupa gli scienziati) sembra infatti sfuggire agli anticorpi. Secondo uno studio dell’Università di Oxford, infatti, la variante P.1 sembra avere in se tratti di quella inglese e di quella sudafricana; sorta però in modo indipendente e estremamente resistente a vari anticorpi. A Manus tale mutazione sembrerebbe essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Una nuovadi SARS-CoV-2 sta invadendo l’America del Sud. In Brasile il nuovo ceppoa Manus sembra sfuggire agli anticorpi Lache spaventa Dopo le incertezze sorte a causa dellabritannica e le successive ripercussioni su contagi e vittime, ecco che un nuovo ceppo di coronavirus è sbarcato in Brasile; e stavolta spaventa tutti. La mutazione E484K (che preoccupa gli scienziati) sembra infatti sfuggire agli anticorpi. Secondo uno studio dell’Università di Oxford, infatti, laP.1 sembra avere in se tratti diinglese e disudafricana; sorta però in modo indipendente e esmente resistente a vari anticorpi. A Manus tale mutazione sembrerebbe essere ...

ZZiliani : La multa di 4 mila euro inflitta dalla FJGC alla #Juventus per non aver sottoposto a più riprese i giocatori ai tam… - ZZiliani : La più grave violazione del protocollo Covid? Schierare un calciatore positivo. Poi: non sottoporre i giocatori ai… - repubblica : Bye bye London, con Brexit e Covid è fuga dalla capitale britannica - mink_of : RT @FabioFranchi1: Note sugli eventi avversi riportati di EUDRA Vigilance (EU). All'incirca, metà di quelli sono da loro definiti GRAVI.… - domsdale : Grazie covid per averci levato Fabian Ruiz dalla mediana, adesso speriamo che a Mario Rui salti un ginocchio e siam… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Formazione a distanza: crescere professionalmente anche in lockdown

Magazine - Prima del confinamento per prevenire la diffusione del Coronavirus, la formazione online era già un'opzione consolidata per chi aveva problemi di adattamento al sistema face to face. Ora, l ...

Covid, mistero sul paziente zero di Wuhan: la scienziata che si ammalò nell'autunno del 2019 è scomparsa nel nulla

Il paziente zero di Wuhan è ancora irrintracciabile. Resta un velo di mistero su come si sia diffuso e propagato il virus nella città cinese. L'esperta di virus ...

Magazine - Prima del confinamento per prevenire la diffusione del Coronavirus, la formazione online era già un'opzione consolidata per chi aveva problemi di adattamento al sistema face to face. Ora, l ...Il paziente zero di Wuhan è ancora irrintracciabile. Resta un velo di mistero su come si sia diffuso e propagato il virus nella città cinese. L'esperta di virus ...