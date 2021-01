Covid | da domani oltre 840mila alunni tornano a scuola Situazione regione per regione

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 17 gennaio 2021) Da lunedì 18 gennaio gli studenti delle superiori di cinque regioni (Lazio, Molise, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia) frequenteranno le lezioni in presenza, alternandosi al 50% in classe fino a un massimo del 75%. Soluzione già attiva in altre regioni, mentre altre ancora posticiperanno il rientro dei ragazzi confermando la Dad