Covid, allarme in casa Milan: due big sono positivi. Saltano il derby? (Di domenica 17 gennaio 2021) Brutte notizie in casa Milan per mister Pioli. Il tecnico dovrà fare a meno di due big per il match di domani a Cagliari e anche il derby di Coppa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 17 gennaio 2021) Brutte notizie inper mister Pioli. Il tecnico dovrà fare a meno di due big per il match di domani a Cagliari e anche ildi Coppa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, 718 i detenuti positivi, impennata nelle carceri a Milano. In una settimana i casi sono cresciuti di oltre… - RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - Agenzia_Ansa : L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres… - IvanoMariolini : Covid, in Norvegia 23 morti “associate alla vaccinazione” tra persone anziane e fragili. Aifa: “Nessun allarme, mas… - guig73 : RT @ImolaOggi: Covid, primario del Sacco: 'qui solo 20 ricoverati, basta allarmismo' (Ma il reato di procurato allarme esiste ancora? Perch… -