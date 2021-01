Covid, 377 morti in 24 ore e sono triplicati i morti per infarto: “Emergenza dedicata al virus, e le persone hanno paura” (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Emergenza Coronavirus mette in crisi la rete ospedaliera nazionale: risultano infatti più che triplicati, rispetto al 2019, i morti per infarto. Nella maggior parte dei casi, i decessi sono dovuti a mancati ricoveri o a gravi ritardi negli interventi sanitari. Oggi in Italia si registrano 12.415 nuovi casi di coronavirus su 211.078 teste eseguiti. Le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Coronamette in crisi la rete ospedaliera nazionale: risultano infatti più che, rispetto al 2019, iper. Nella maggior parte dei casi, i decessidovuti a mancati ricoveri o a gravi ritardi negli interventi sanitari. Oggi in Italia si registrano 12.415 nuovi casi di coronasu 211.078 teste eseguiti. Le L'articolo proviene da Leggilo.org.

laprovinciacr : Covid, in Italia 12.415 positivi e 377 vittime - IlMondoDiAllie : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 12.415 contagi; 377 DECESSI!!! SUPERATI GLI 82.000 (82.177) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… - Tele_Nicosia : Covid Italia, oggi 12.415 contagi e 377 morti: i dati - brasca_davide : RT @HuffPostItalia: Covid, 12.415 nuovi casi e 377 morti in Italia. Tasso di positività al 5,9% - pappagallo007 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 377 vittime e 12.415 nuovi casi su 211.778 tamponi #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 377 Covid-19, il bollettino di domenica 17 gennaio: 12.415 casi con 377 morti Orizzonte Scuola Covid, tasso di positività al 5,9%:

Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ...

Covid Italia, bollettino: 12.415 contagi e 377 vittime. Tasso di positività al 5,9%

Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ...

Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ...Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ...