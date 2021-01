Covid, 23 morti dopo il vaccino in Norvegia: verità o fake news? (Di domenica 17 gennaio 2021) La notizia dei 23 decessi dopo la somministrazione del vaccino in Norvegia è stata ripresa e diffusa da diverse testate, generando il panico. verità o fake news? 23 decessi in Norvegia dopo il vaccino dopo i decessi di 23 persone in Norvegia, alcune testate giornalistiche hanno diffuso la notizia che esse fossero morte a causa del vaccino, dato che poco prima era stata somministrata loro una dose. Di questi 23 casi, 13 sono stati studiati: la prima ipotesi è che gli effetti collaterali comuni potrebbero aver fatto aggravare le condizioni di salute dei riceventi. Questi ultimi erano per giunta pazienti fragili, essendo già affetti da gravi malattie. Le dichiarazioni del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) La notizia dei 23 decessila somministrazione delinè stata ripresa e diffusa da diverse testate, generando il panico.? 23 decessi inili decessi di 23 persone in, alcune testate giornalistiche hanno diffuso la notizia che esse fossero morte a causa del, dato che poco prima era stata somministrata loro una dose. Di questi 23 casi, 13 sono stati studiati: la prima ipotesi è che gli effetti collaterali comuni potrebbero aver fatto aggravare le condizioni di salute dei riceventi. Questi ultimi erano per giunta pazienti fragili, essendo già affetti da gravi malattie. Le dichiarazioni del ...

VittorioSgarbi : #spaziobecchi a proposito delle statistiche sui morti per COVID. - Corriere : Infarto, morti triplicate per colpa dei ritardi: 4 malati su 10 non vanno in ospedale - Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore 16.146 positivi e 477 morti. Eseguiti 273.506 test (156mila molecolari, 116mil antigenic… - teresa3345 : RT @stemolinaradio: 23 anziani norvegesi morti dopo essere stati vaccinati. Non c'è niente di cui preoccuparsi, dicono le autorità sanitari… - josephselly : RT @Storace: #DarioMartini scopre la #pandemia nascosta. Quei ventiseimila morti in più oltre il #Covid che nessuno ha curato. E ci saranno… -