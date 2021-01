Covid-19, Israele ha vaccinato 25% della popolazione. Italia nona al mondo (Di domenica 17 gennaio 2021) Con 1,12 milioni di vaccini anti Covid somministrati l'Italia è al nono posto nel mondo sullo stato di avanzamento delle vaccinazioni: a 1,85 perone ogni 100 abitanti. E' quanto emerge da una graduatoria stilata da Bloomberg, in cui svetta irraggiungibile Israele, con 2,27 milioni di vaccinazioni è già oltre il 25% della popolazione. Seguono gli Emirati Arabi Uniti, con oltre il 16%, il Bahrain, al 9%, la Gran Bretagna, al 6%, e, quinti, gli Usa, con un 4%. A seguire Danimarca (2,8%), Slovenia (1,97%), Malta (1,92%), Italia (1,85%) e, decima, la Spagna ((1,65%). L'Italia quindi è prima nell'Ue, dove in media sono state vaccinate 1,09 persone su 100. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 gennaio 2021) Con 1,12 milioni di vaccini antisomministrati l'è al nono posto nelsullo stato di avanzamento delle vaccinazioni: a 1,85 perone ogni 100 abitanti. E' quanto emerge da una graduatoria stilata da Bloomberg, in cui svetta irraggiungibile, con 2,27 milioni di vaccinazioni è già oltre il 25%. Seguono gli Emirati Arabi Uniti, con oltre il 16%, il Bahrain, al 9%, la Gran Bretagna, al 6%, e, quinti, gli Usa, con un 4%. A seguire Danimarca (2,8%), Slovenia (1,97%), Malta (1,92%),(1,85%) e, decima, la Spagna ((1,65%). L'quindi è prima nell'Ue, dove in media sono state vaccinate 1,09 persone su 100.

