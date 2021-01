Covid-19, festa in un paesino irpino: almeno 10 casi, il sindaco dispone chiusura delle scuole (Di domenica 17 gennaio 2021) Una festicciola per ragazzini e nei giorni successivi nasce il focolaio, che coinvolge anche adulti e costringe il sindaco a chiudere le scuole primarie e dell'infanzia. Accade in Irpinia, a San Martino Valle Caudina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021) Una festicciola per ragazzini e nei giorni successivi nasce il focolaio, che coinvolge anche adulti e costringe ila chiudere leprimarie e dell'infanzia. Accade in Irpinia, a San Martino Valle Caudina. L'articolo .

