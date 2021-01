Covid, 12.415 nuovi contagi e 377 morti Tasso positività: 5,9% (Di domenica 17 gennaio 2021) il di domenica 17 gennaio . Nelle ultime 24 ore, in Italia, i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ieri), secondo i dati del ministero della Salute. Sono 211.778 i ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) il di domenica 17 gennaio . Nelle ultime 24 ore, in Italia, isono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ieri), secondo i dati del ministero della Salute. Sono 211.778 i ...

Frenata Covid: quasi 500 contagi in meno in 24 ore

Finalmente numeri buoni. Scendono a 1.439 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 1.954) su un numero altissimo di test (molecolari e antigenici), 44.700. Il tasso di positività dunque crolla dun ...

