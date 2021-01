Covid | 12 415 nuovi casi e 377 morti in Italia Tasso di positività al 5 | 9%

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 12.415 i test (molecolari e antigenici) positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 377. Ieri i positivi erano stati 16.310 e i475. I guariti sono 16.510. I tampone effettuati - con il nuovo metodo si contano sia i molecolari che gli antigenici - sono 211.078. Ildiè al 5,9%, in calo rispetto al 6,3% di ieri (-0.4%). Sono in calo di 17 unità i pazienti in terapia intensiva innelle ultime 24 ore, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 124. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.503. I pazienti in area medica - reparti ordinari - sono in calo di 27 unità rispetto a ieri, portando ...