Covid, 12.415 nuovi casi e 377 morti: il bollettino del 17 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 17 gennaio: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 12.415 Decessi: 377 Tamponi effettuati: 211.078 Ricoveri in terapia intensiva: – 17 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 553.374 casi totali:2.379.043 Decessi: 82.177 Guariti: 1.745.726 Secondo il bollettino di oggi, domenica 17 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.415 i nuovi casi, contro i 16.310 di ieri, e 377 i morti (ieri erano stati 475), a fronte di tamponi totali effettuati (ieri erano stati 260.704). Con 211.078 tamponi totali (sono compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), quasi 50mila meno di ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 17, contagi, guariti Ultime 24 ore: 12.415 Decessi: 377 Tamponi effettuati: 211.078 Ricoveri in terapia intensiva: – 17 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 553.374totali:2.379.043 Decessi: 82.177 Guariti: 1.745.726 Secondo ildi oggi, domenica 17, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.415 i, contro i 16.310 di ieri, e 377 i(ieri erano stati 475), a fronte di tamponi totali effettuati (ieri erano stati 260.704). Con 211.078 tamponi totali (sono compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), quasi 50mila meno di ...

HuffPostItalia : Covid, 12.415 nuovi casi e 377 morti in Italia. Tasso di positività al 5,9% - folucar : RT @MediasetTgcom24: Covid, 377 vittime e 12.415 nuovi casi su 211.778 tamponi #covid - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 12.415 contagi; 377 DECESSI!!! SUPERATI GLI 82.000 (82.177) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… - folucar : RT @fanpage: Ultim'ora Diffuso il bollettino di oggi Domenica 17 Gennaio. I dati Regione per Regione. - folucar : RT @orizzontescuola: Covid-19, il bollettino di domenica 17 gennaio: 12.415 casi con 377 morti -