“Così no!”. C’è Posta per Te, la regia taglia la scena: succede durante la storia della signora Sarina (Di domenica 17 gennaio 2021) C’è Posta per Te di Maria Di Filippi, infinita tenerezza. La signora Sarina ha conquistato il pubblico non appena ha fatto il suo ingresso in studio. Simpatica e dolce, originaria di Francavilla di Sicilia, Sarina riceve persino il ringraziamento del sindaco. Tutto ha avuto inizio dalla lettera di Stefano inviata alla redazione del programma. Il suo intento era quello di ritrovare una vecchia fiamma, conosciuta 70 anni fa. Ecco dunque entrare in scena la signora Sarina, di cui il pubblico e la stessa Maria De Filippi si sono subito ‘innamorati’. Un mix di simpatia, energia e tenerezza, con cui Sarina ha tenuto tutti incollati sul piccolo schermo senza batter ciglio. E un piccolo ‘incidente’ di percorso ha condito ancor più il momento televisivo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) C’èper Te di Maria Di Filippi, infinita tenerezza. Laha conquistato il pubblico non appena ha fatto il suo ingresso in studio. Simpatica e dolce, originaria di Francavilla di Sicilia,riceve persino il ringraziamento del sindaco. Tutto ha avuto inizio dalla lettera di Stefano inviata alla redazione del programma. Il suo intento era quello di ritrovare una vecchia fiamma, conosciuta 70 anni fa. Ecco dunque entrare inla, di cui il pubblico e la stessa Maria De Filippi si sono subito ‘innamorati’. Un mix di simpatia, energia e tenerezza, con cuiha tenuto tutti incollati sul piccolo schermo senza batter ciglio. E un piccolo ‘incidente’ di percorso ha condito ancor più il momento televisivo, ...

