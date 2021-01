Cosa c’era nel barattolo donato da Marco Bocci a Silvia? La verità sui regali a C’è Posta per Te

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata di C’èper Te andata in onda, una delle storie più commoventi raccontate da Maria De Filippi è stata quella di quattro fratelli – Pietro, Chiara, Rossana, Sara e Lisa – che hanno voluto mandare laalla loro mamma,, per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per loro e dirle di smettere di lavorare per potersi godere il riposo meritato. I suoi figli, infatti, l’hanno rassicurata ricordandole che loro ormai sono indipendenti, possono farcela da soli e il regalo più bello che lei può far loro è quello di riposarsi, pensare e a se stessa, cominciare a prendersi cura di lei proprio come in passato ha fatto di loro. A C’èper Te 2021 la storia commovente diPer ringraziare la donna che li ha messi al mondo e cresciuti dando loro amore, ...