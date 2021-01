Corsico (Milano) – Auto travolge coppia: morto il marito, gravissima la moglie (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uomo di 60 anni è morto e la moglie di 59 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Corsico, nel Milanese. Stando al racconto dei testimoni, l’Auto della coppia è stata travolta da una Bmw arrivata ad alta velocità senza rispettare uno stop. Il conducente è poi fuggito senza Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uomo di 60 anni èe ladi 59 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sabato sera a, nel Milanese. Stando al racconto dei testimoni, l’dellaè stata travolta da una Bmw arrivata ad alta velocità senza rispettare uno stop. Il conducente è poi fuggito senza

