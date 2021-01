Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “Mascherina? Da usare anche dopo il vaccino. Spero che saremo tutti più liberi in estate-autunno” (Di domenica 17 gennaio 2021) Chi si vaccina potrà fare a meno della Mascherina? “No. È un atto precauzionale perché non sappiamo quando l’efficacia, che è del 95%, sarà attivata”. Lo ha spiegato il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani, Francesco Vaia, che in occasione dell’avvio dei richiami del vaccino ha risposto alle domane dei cronisti su quando potremo allentare le misure di sicurezza. “Il problema è la latenza della carica virale che non sappiamo che tempi ha. Fino a quando non avremo un numero di vaccinati tali da poter essere più tranquilli è meglio che ciascuno di noi continui a mantenere le mascherine. Mentre e le altre misure dovremo mantenerle sempre: igiene personale e meno contatti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Chi si vaccina potrà fare a meno della? “No. È un atto precauzionale perché non sappiamo quando l’efficacia, che è del 95%, sarà attivata”. Lo ha spiegato il direttore sanitario dell’ospedale, Francesco, che in occasione dell’avvio dei richiami delha risposto alle domane dei cronisti su quando potremo allentare le misure di sicurezza. “Il problema è la latenza della carica virale che non sappiamo che tempi ha. Fino a quando non avremo un numero di vaccinati tali da poter essere più tranquilli è meglio che ciascuno di noi continui a mantenere le mascherine. Mentre e le altre misure dovremo mantenerle sempre: igiene personale e meno contatti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

