Coronavirus Sicilia, anche 4 ex sindaci tra i furbetti dei vaccini a Scicli (Di domenica 17 gennaio 2021) Li hanno ribattezzati i furbetti dei vaccini. Sono le persone che hanno ricevuto a Scicli, nel Ragusano, pur non essendo in elenco. I cosiddetti passanti chiamati dagli operatori per l’indisponibilità dei sanitari a vaccinarsi. La vicenda ora si arricchisce di particolari e apre scenari imbarazzanti: i carabinieri del Nas stanno cercando di fare luce sulla Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 17 gennaio 2021) Li hanno ribattezzati idei. Sono le persone che hanno ricevuto a, nel Ragusano, pur non essendo in elenco. I cosiddetti passanti chiamati dagli operatori per l’indisponibilità dei sanitari a vaccinarsi. La vicenda ora si arricchisce di particolari e apre scenari imbarazzanti: i carabinieri del Nas stanno cercando di fare luce sulla

Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Vaccini Covid: Pfizer riduce la fornitura in Italia. In Sicilia meno 11700 dosi… - in_sanitas : Sicilia, al via il 'richiamo vaccinale' contro il Coronavirus: si è ripartiti dall'Arnas Civico -… - Palermer : ROSALIO - La #Sicilia in zona rossa per due settimane - -