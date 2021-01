Coronavirus, sale leggermente il numero dei ricoverati a Novara (Di domenica 17 gennaio 2021) Salgono di pochissimo i ricoverati all'ospedale Maggiore di Novara, ma non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore. L'ospedale Maggiore comunica che sono 91 i ricoverati covid, 2 in più di ieri ... Leggi su novaratoday (Di domenica 17 gennaio 2021) Salgono di pochissimo iall'ospedale Maggiore di, ma non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore. L'ospedale Maggiore comunica che sono 91 icovid, 2 in più di ieri ...

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 377 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 82.177: Sale a 2.018.182 morti nel Mondo… - viralvideovlogs : RT @RaiSport: ?? #AustralianOpen: sale a 72 il numero di #giocatori in isolamento Ai 47 bloccati di cui si era a conoscenza se ne sono aggiu… - RaiSport : ?? #AustralianOpen: sale a 72 il numero di #giocatori in isolamento Ai 47 bloccati di cui si era a conoscenza se ne… - SIENANEWS : Si alza al 7,4% il rapporto tra tamponi processati e positivi al coronavirus in provincia di Siena, più di due punt… - sportli26181512 : Coronavirus, positivo sul volo: altri 25 tennisti in quarantena verso gli Australian Open: Sale a 72 la pattuglia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sale Coronavirus, sale leggermente il numero dei ricoverati a Novara NovaraToday Milan, salgono a 4 i positivi: è la squadra che ne ha di più in Serie A

Con i casi di Calhanoglu e Theo Hernandez infatti, i rossoneri contano in tutto 4 giocatori positivi al Covid-19 e, considerando infortuni e squalifiche, hanno al momento 7 giocatori indisponibili cer ...

La situazione odierna del coronavirus in Italia (in breve)

Il totale dei casi sale a 2.381.277. I casi identificati da test antigenico rapido sono stati in totale 2.234 e 2.379.043 da test molecolari. I nuovi ingressi nelle terapie intensive per Covid nel ...

Con i casi di Calhanoglu e Theo Hernandez infatti, i rossoneri contano in tutto 4 giocatori positivi al Covid-19 e, considerando infortuni e squalifiche, hanno al momento 7 giocatori indisponibili cer ...Il totale dei casi sale a 2.381.277. I casi identificati da test antigenico rapido sono stati in totale 2.234 e 2.379.043 da test molecolari. I nuovi ingressi nelle terapie intensive per Covid nel ...