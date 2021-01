Coronavirus, Ricciardi non ha dubbi: “L’unica soluzione attuale è un mese di lockdown generale” (Di domenica 17 gennaio 2021) Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica, direttore scientifico degli Istituti Maugeri e superconsulente del ministro della Salute Speranza, non ha dubbi: “In questa fase è inutile perdere tempo con le zone multicolore. Serve un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi” – ha dichiarato a ‘La Stampa’. Il professor Ricciardi ha quindi proseguito, parlando del numero di contagi attuale: “Le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei contagi, ma non li hanno diminuiti. La curva è stabile da molto tempo a un livello alto che rischia di nuocere alla campagna vaccinale, oltre ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 gennaio 2021) Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica, direttore scientifico degli Istituti Maugeri e superconsulente del ministro della Salute Speranza, non ha: “In questa fase è inutile perdere tempo con le zone multicolore. Serve unnazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi” – ha dichiarato a ‘La Stampa’. Il professorha quindi proseguito, parlando del numero di contagi: “Le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei contagi, ma non li hanno diminuiti. La curva è stabile da molto tempo a un livello alto che rischia di nuocere alla campagna vaccinale, oltre ...

