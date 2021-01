Coronavirus | Renzi | ' serve trasparenza | ora commissione d' inchiesta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe che i parlamentari facessero unadisul Covid, su tante cose non c'è chiarezza e non capisco perché non si voglia fare, anche sugli acquisti". Lo ha detto Matteo, ospite di Non è l'Arena su La7. Oltre allad', "penso che sarebbe un bene per il Paese che, invece di andare a cacciare i responsabili, facessimo un patto per fare le riforme: non un governo ma le riforme condivise, comprese quella sulle Regioni che così non funzionano. Le regole del gioco è giusto che si scrivano insieme, maggioranza e opposizione".