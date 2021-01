Coronavirus, Pfizer taglia 165mila dosi all’Italia: il bollettino di oggi (Di domenica 17 gennaio 2021) I dati del bollettino del Ministero della Salute fotografano una pandemia di Coronavirus che colpisce duramente l’Italia. A preoccupare è la possibile insorgenza di alcune varianti del Covid-19, da quella britannica a quella brasiliana, che ha spinto il ministro Speranza a chiudere i collegamenti aerei con il Brasile. Nel nostro Paese, intanto, continua la campagna di vaccinazione, che subisce ritardi a causa del taglio delle forniture di Pfizer. Il bollettino del Ministero della SaluteCoronavirus, il bollettino di oggi I nuovi contagi di oggi sono 12.415 (-3.895 rispetto a ieri), in diminuzione a fronte di un calo dei tamponi effettuati, che sono oggi 211.078. Torna a scendere anche il tasso di positività, il rapporto tra ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 gennaio 2021) I dati deldel Ministero della Salute fotografano una pandemia diche colpisce duramente l’Italia. A preoccupare è la possibile insorgenza di alcune varianti del Covid-19, da quella britannica a quella brasiliana, che ha spinto il ministro Speranza a chiudere i collegamenti aerei con il Brasile. Nel nostro Paese, intanto, continua la campagna di vaccinazione, che subisce ritardi a causa del taglio delle forniture di. Ildel Ministero della Salute, ildiI nuovi contagi disono 12.415 (-3.895 rispetto a ieri), in diminuzione a fronte di un calo dei tamponi effettuati, che sono211.078. Torna a scendere anche il tasso di positività, il rapporto tra ...

