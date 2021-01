Coronavirus, news: Il bollettino: 12.415 nuovi casi su 211.078 tamponi. 377 morti. LIVE (Di domenica 17 gennaio 2021) Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano in zona rossa. Oltre un milione e centomila le persone vaccinate. Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. E' il parere degli esperti del Cts riuniti d'urgenza questa mattina dopo la richiesta del governo. Saranno 165mila le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech che mancheranno all'appello la prossima settimana in Italia Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 gennaio 2021) Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano in zona rossa. Oltre un milione e centomila le persone vaccinate. Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. E' il parere degli esperti del Cts riuniti d'urgenza questa mattina dopo la richiesta del governo. Saranno 165mila le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech che mancheranno all'appello la prossima settimana in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, il bollettino di oggi, 17 gennaio: 12.415 nuovi casi e 377 morti

Oggi in Italia si registrano 12.415 nuovi casi di coronavirus e 377 morti. Ieri 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti. In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati regi ...

Coronavirus, l'Austria prolunga il lockdown fino al 7 febbraio

Per contenere il più possibile il contagio da Covid-19, dal 25 gennaio sarà obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2 in tutti i negozi e sui mezzi pubblici. L’Austria prolungherà lo stato di lockdown ...

