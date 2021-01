Coronavirus nel Lazio, 1242 contagi: Roma scende a a quota 500, ecco la situazione aggiornata nel primo giorno di zona Arancione (Di domenica 17 gennaio 2021) Lazio zona Arancione da oggi. Ma qual è la situazione dei contagi, calcolando che si tratta di risultati valutati quando eravamo ancora in zona gialla? ecco cosa dicono i report appena usciti sul sito della Regione Lazio. Oggi su oltre 11 mila tamponi (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi positivi (-39), 21 decessi (-15) e +1.088 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono a quota 500. La situazione nelle Asl Nella Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021)da oggi. Ma qual è ladei, calcolando che si tratta di risultati valutati quando eravamo ancora ingialla?cosa dicono i report appena usciti sul sito della Regione. Oggi su oltre 11 mila tamponi (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi positivi (-39), 21 decessi (-15) e +1.088 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentualea 5%. I casi acittà scendono a500. Lanelle Asl Nella Asl ...

Tra molecolari e antigenici rapidi, effettuati in totale oltre 23mila tamponi. Nella Capitale i contagi scendono a quota 500 ...

Coronavirus, l’analisi dei dati valdostani dell’ultima settimana

L’Rt continua ad aumentare, come d’altronde in tutta Italia, ed ha portato da oggi la Valle d’Aosta in zona arancione, con tutte le limitazioni del caso e le conseguenze sulla scuola e le attività ...

