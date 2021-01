Coronavirus. Nel Lazio 1.243 nuovi positivi, 1.088 guariti e 21 decessi (Di domenica 17 gennaio 2021) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi positivi (-39), 21 i decessi (-15) e +1.088 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono a quota 500. Nella Asl ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 gennaio 2021) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 11 mila tamponi nel(-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi(-39), 21 i(-15) e +1.088 i. Diminuiscono i casi, ie i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono a quota 500. Nella Asl ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nel Coronavirus nel mondo: l'Austria prolunga il lockdown, scontri in Olanda e Gran Bretagna alle manifestazio... la Repubblica Stop dalla Regione alla somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid: dal 19 gennaio solo i richiami

È la risposta della Regione alla riduzione degli invii di nuove fiale da parte di Pfizer. Le prenotazioni riprenderanno da febbraio ...

12 morti e 228 nuovi positivi

La Liguria regitra 228 nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 2.762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, cui si aggiungono 1360 tamponi antigenici. Dei nuovi positivi, 43 sono in ...

