Coronavirus nel Lazio, 1.242 contagi: Roma scende a quota 500, ecco la situazione aggiornata nel primo giorno di zona Arancione (Di domenica 17 gennaio 2021) Lazio zona Arancione da oggi. Ma qual è la situazione dei contagi, calcolando che si tratta di risultati valutati quando eravamo ancora in zona gialla? ecco cosa dicono i report appena usciti sul sito della Regione Lazio. Oggi su oltre 11 mila tamponi (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi positivi (-39), 21 decessi (-15) e +1.088 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono a quota 500. La situazione nelle Asl Nella Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021)da oggi. Ma qual è ladei, calcolando che si tratta di risultati valutati quando eravamo ancora ingialla?cosa dicono i report appena usciti sul sito della Regione. Oggi su oltre 11 mila tamponi (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi positivi (-39), 21 decessi (-15) e +1.088 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentualea 5%. I casi acittà scendono a500. Lanelle Asl Nella Asl ...

eziomauro : Coronavirus nel mondo, in Brasile è emergenza ossigeno. Bolsonaro sotto attacco - repubblica : Coronavirus nel mondo: scontri a Birmingham alla protesta contro il lockdown. L'Austria prolunga le chiusure - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - sapomnia : ++#17gennaio++ Da @wireditalia -copertura vaccinale nel mondo - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: l'Austria prolunga il lockdown, scontri in Olanda e Gran Bretagna alle manifestazio... la Repubblica Covid-19 nel mondo: superati 2 milioni di decessi, tensione in Brasile

Si attendono risposte importanti dal punto di vista numerico dalla prossima settimana. Continua l’escalation di casi e decessi per Covid-19 nel mondo: superata quota 2 milioni di morti da inizio ...

La Regione sfida il Tar: le superiori in classe dal primo febbraio, dati permettendo

Lo si evince dai metadati contenuti nel «Report vaccini Anti Covid-19» del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. (Il Messaggero Veneto) Sono inoltre 2.024 i test rapidi ...

Si attendono risposte importanti dal punto di vista numerico dalla prossima settimana. Continua l’escalation di casi e decessi per Covid-19 nel mondo: superata quota 2 milioni di morti da inizio ...Lo si evince dai metadati contenuti nel «Report vaccini Anti Covid-19» del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. (Il Messaggero Veneto) Sono inoltre 2.024 i test rapidi ...