Coronavirus | le Marche tra le regioni che non avranno tagli alla distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech Ecco quelle salve

marchenews24 : Coronavirus Marche, bollettino del 17 gennaio 2021: i dati di oggi - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #COVID?19 - viverepesaro : Coronavirus: 440 nuovi positivi nelle Marche, oltre la metà in provincia di Pesaro - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #COVID?19 - LuciaMosca1 : (Coronavirus Marche, 440 nuovi positivi su 6.346 tamponi) Segui su: La Notizia - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Marche

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 440 (93 in provincia di Macerata, 117 in provincia di Ancona, 124 in provincia di Pesaro-Urbino, 43 in provincia di Fermo, 52 in provin ...ANCONA - Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta sono le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech. È quanto emerge ...