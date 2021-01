CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO 17 GENNAIO/ Ministero Salute: 377 morti, 12415 contagi (Di domenica 17 gennaio 2021) BOLLETTINO CORONAVIRUS Ministero della Salute oggi, 17 GENNAIO: 377 morti, 12.415 nuovi contagi da Covid, calano sia i ricoveri (-27) che le terapie intensive (-17) Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)dellaoggi, 17: 377, 12.415 nuovida Covid, calano sia i ricoveri (-27) che le terapie intensive (-17)

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.059.294 Variazione rispetto alle 17 di ier… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - MPerardi : Che brutto vivere in un mondo dove la maggior parte di persone ha un livello di idiozia tale da non capire manco qu… - DavideCrusader : Proteste restrizioni #Covid19 In italia alcune dozzine di temerari sono andati al ristorante A Vienna oggi in 10 mi… -