Coronavirus in Toscana: 15 morti, oggi 17 gennaio (età media 87,7 anni). E 406 positivi. 68.070 vaccinazioni (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 106,5 x100.000 residenti contro il 135,5 x100.000 della media italiana (11° regione) Leggi su firenzepost (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 106,5 x100.000 residenti contro il 135,5 x100.000 dellaitaliana (11° regione)

