Coronavirus, in Puglia 908 nuovi casi su 7mila tamponi (11,9%). Altri 25 decessi (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 908 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 7572 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino

