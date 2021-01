Coronavirus in Italia, Ricciardi tuona: “Urge un lockdown nazionale di un mese!” (Di domenica 17 gennaio 2021) La pandemia da Covid-19 continua a diffondersi e far vittime in tutto il mondo. La fine di questa piaga, grazie all’arrivo ed alla somministrazione del vaccino, potrebbe essere vicina ma c’è ancora molto da fare. A tal proposito le proposte per affrontare la situazione nell’immediato periodo sono molto varie. L’Italia infatti ha scelto di proseguire L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) La pandemia da Covid-19 continua a diffondersi e far vittime in tutto il mondo. La fine di questa piaga, grazie all’arrivo ed alla somministrazione del vaccino, potrebbe essere vicina ma c’è ancora molto da fare. A tal proposito le proposte per affrontare la situazione nell’immediato periodo sono molto varie. L’infatti ha scelto di proseguire L'articolo

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.059.294 Variazione rispetto alle 17 di ier… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - GianniDeZuani : RT @pieroAlessio: #DAILYEXPRESS: #Italia SULL'ORLO DELLA #DISOBBEDIENZACIVILE Il tabloid britannico scrive che i commercianti italiani sta… - Franciscktrue : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1123021 Variazione rispetto alle 17 di ieri: +63727 M… -