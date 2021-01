CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 17 GENNAIO: PIÙ GUARITI (Di domenica 17 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL CORONAVIRUS Diminuiscono i contagi da CORONAVIRUS di pari passo ai tamponi. Diminuisce quindi anche, il tasso di positività: 5,9% (-0,4% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 12.415 positivi su 211.778 test effettuati. Rispettivamente, -3.895 infetti e -48.926 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 16 GENNAIO. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -17. Scende anche il numero dei ricoveri, -27 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei GUARITI, 16.510 (+324 rispetto ai dati del 16 GENNAIO). In 24h sono morte 377 persone a causa del Covid-19 in ITALIA. Leggi anche CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 16 GENNAIO Nel complesso i casi di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DELDiminuiscono i contagi dadi pari passo ai tamponi. Diminuisce quindi anche, il tasso di positività: 5,9% (-0,4% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 12.415 positivi su 211.778 test effettuati. Rispettivamente, -3.895 infetti e -48.926 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 16. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -17. Scende anche il numero dei ricoveri, -27 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei, 16.510 (+324 rispetto ai dati del 16). In 24h sono morte 377 persone a causa del Covid-19 in. Leggi ancheIN, ILDEL 16Nel complesso i casi di ...

