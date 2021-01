Coronavirus in Italia, bollettino 17 gennaio: 12.545 nuovi casi, i morti sono 377 (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 12.545 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.310. Diminuiscono i tamponi effettuati: 211.078, contro i 260.704 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi: sono 82.050, ieri 97.474. I positivi risultati da tamponi molecolari sono 12.132, mentre sono 413 i nuovi casi rilevati dai test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi scende al 5,94% (ieri 6,2%), mentre l'incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è al 9,35% (ieri 9,4%). sono 377 i morti, 17 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime 24 orestati 12.545 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 16.310. Diminuiscono i tamponi effettuati: 211.078, contro i 260.704 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi:82.050, ieri 97.474. I positivi risultati da tamponi molecolari12.132, mentre413 irilevati dai test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi scende al 5,94% (ieri 6,2%), mentre l'incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è al 9,35% (ieri 9,4%).377 i, 17 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal ...

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 17 gennaio, che sale di 12.415 casi e 377 morti.

