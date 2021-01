Coronavirus, il bollettino di oggi: 12.145 nuovi casi e 377 morti. In calo ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività al 5,9% (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 12.145 contro i 16.310 di ieri i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 211.078 tamponi (compresi anche i test antigenici rapidi), quasi 50mila meno rispetto a ieri. Il tasso di positività scende dal 6,3% al 5,9. In calo anche i decessi: 377 (ieri 475), per un totale di 82.17 vittime dall’inizio epidemia. Ancora in calo anche i ricoveri: 2.503 (-17 rispetto a ieri) nelle terapie intensive, con 124 ingressi del giorno, e 22.757 nei raparti ordinari (-27). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 553.374 (-4.343), 528.114 dei quali di trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 16.510 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 12.145 contro i 16.310 di ieri idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 211.078 tamponi (compresi anche i test antigenici rapidi), quasi 50mila meno rispetto a ieri. Ildiscende dal 6,3% al 5,9. Inanche i decessi: 377 (ieri 475), per un totale di 82.17 vittime dall’inizio epidemia. Ancora inanche i: 2.503 (-17 rispetto a ieri) nelle, con 124 ingressi del giorno, e 22.757 nei raparti ordinari (-27). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 553.374 (-4.343), 528.114 dei quali di trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 16.510 ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, il sindaco di Messina: 'In due settimane morte 70 persone in città'. LIVE - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - Corriere : In Italia 12.415 nuovi casi e 377 morti. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva Il bollettino - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 12.545 nuovi casi #ASRoma #Covid_19 - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 gennaio: 12.415 nuovi casi e 377 morti -