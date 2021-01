Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Riaprire le scuole? Potevamo aspettare e attrezzate le aule, altro che banchi a rotelle» (Di domenica 17 gennaio 2021) «Siamo riusciti a contenere le conseguenze delle riaperture a Natale e Capodanno. Le misure anti-Covid messe in campo per le festività hanno tenuto botta e il sistema a fasce ha funzionato». A parlare a Open è il virologo Giovanni Maga, direttore dell’istituto di Genetica molecolare del CNR di Pavia. «Oggi, infatti, abbiamo registrato 12.415 nuovi contagi che sono decisamente meno rispetto a quelli segnalati prima del 24 dicembre (il 17 dicembre, per esempio, erano più di 18mila). Attenzione, però: gennaio è un mese “favorevole” al virus e la circolazione è ancora attiva. Per fortuna nell’ultima settimana i dati sono stabili, non c’è un peggioramento», spiega Maga. La Lombardia Il virologo resta invece critico sulla decisione del governo di inserire anche la Lombardia tra le regioni rosse (Attilio Fontana ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) «Siamo riusciti a contenere le conseguenze delle riaperture a Natale e Capodanno. Le misure anti-Covid messe in campo per le festività hanno tenuto botta e il sistema a fasce ha funzionato». A parlare a Open è ilGiovanni, direttore dell’istituto di Genetica molecolare del CNR di Pavia. «Oggi, infatti, abbiamo registrato 12.415 nuovi contagi che sono decisamente meno rispetto a quelli segnalati prima del 24 dicembre (il 17 dicembre, per esempio, erano più di 18mila). Attenzione, però: gennaio è un mese “favorevole” al virus e la circolazione è ancora attiva. Per fortuna nell’ultima settimana i dati sono stabili, non c’è un peggioramento», spiega. La Lombardia Ilresta invece critico sulla decisione del governo di inserire anche la Lombardia tra le regioni rosse (Attilio Fontana ...

