Coronavirus | i dati – 12 415 nuovi contagi | cala il tasso di positività 377 i morti Giù i ricoveri

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 12.415 le persone risultate positive alnelle ultime 24 ore, a fronte di 211.778 test effettuati tra molecolari e antigenici. Ildiè al 5,9%, in calo rispetto al 6,3% di ieri (-0,4%). Le vittime sono 377. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, al netto deiingressi sono in calo di 17 unità i posti letto occupati in terapia intensiva da malati Covid. Scendono anche i pazienti in area medica (-27). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

