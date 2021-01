Coronavirus | ecco le regole per entrare in zona bianca

(Di domenica 17 gennaio 2021) Per ora nessuna regione o provincia autonoma registra solo 50 contagi ogni 100mila abitanti. La media nazionale è 369 casi ogni 100mila abitanti: la più alta in Veneto con 856 casi, la più bassa in Toscana con 167

Per ora nessuna regione o provincia autonoma registra solo 50 contagi ogni 100mila abitanti. La media nazionale è 369 casi ogni 100mila abitanti: la più alta in Veneto con 856 casi, la più bassa in To ...Venezia, 17 gennaio 2021 - Scendono i nuovi positivi al Covid-19 in Veneto, oggi sono +1.369 mentre ieri erano +1.929 (totale 298.172). Il focus Vaccini Pfizer per regione: cosa cambia in Emilia ...