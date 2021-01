Coronavirus, calano nuovi contagi e vittime ma anche meno tamponi. Solo sei regioni senza tagli a vaccini Pfizer (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono in totale 12.415 i nuovi positivi oggi in Italia su 211.078 test eseguiti, tra tamponi antigenici e molecolari, mentre i decessi sono 377. E quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus in Italia del ministero della Salute-Iss. Ieri 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti. Il tasso di positività crolla al 5,9%. I dimessi/guariti dagli ospedali sono stati, invece, 16.510, 27 i nuovi ricoverati con sintomi mentre risultano in totale 553.343 gli attualmente positivi con un più 4.343 casi. Il totale dei contagiati dall'inizio pandemia, sale a 2.381.277: i casi identificati da test antigenico rapido sono stati in totale 2.234 e 2.379.043 da test molecolari. Sono stati in totale 124 i nuovi ingressi nelle terapie intensive, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono in totale 12.415 ipositivi oggi in Italia su 211.078 test eseguiti, traantigenici e molecolari, mentre i decessi sono 377. E quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzain Italia del ministero della Salute-Iss. Ieri 16.310casi con 260.704e 475 morti. Il tasso di positività crolla al 5,9%. I dimessi/guariti dagli ospedali sono stati, invece, 16.510, 27 iricoverati con sintomi mentre risultano in totale 553.343 gli attualmente positivi con un più 4.343 casi. Il totale deiati dall'inizio pandemia, sale a 2.381.277: i casi identificati da test antigenico rapido sono stati in totale 2.234 e 2.379.043 da test molecolari. Sono stati in totale 124 iingressi nelle terapie intensive, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Bollettino Covid Toscana, i dati di oggi sui contagi. Calano ricoveri e positivi LA NAZIONE Covid, superato in Veneto il totale di ottomila morti

VENEZIA. Coronavirus, superata in Veneto la soglia degli ottomila morti dall'inizio dell'epidemia. Mai avremmo potuto immaginare, il 21 febbraio 2020, giorno della prima vittima italiana e veneta, che ...

