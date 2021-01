Coronavirus: aggiornamento sulla pandemia nel mondo ad oggi domenica 17 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo ad oggi domenica 17 gennaio 2021. Più di due milioni di morti La pandemia ha vidimato più di due milioni di persone in tutto il mondo dalla sua scoperta in Cina nel dicembre 2019. In totale, sono stati registrati 2.000.066 decessi, per oltre 93,8 milioni di casi segnalati. Clicca qui per consultare il nostro report settimanale completo. I Paesi con il maggior numero di morti sono gli Stati Uniti 392.529, seguiti dal Brasile 208.246 e dall’India 152.093. Queste cifre sono globalmente sottostimate. Si basano su rapporti giornalieri delle autorità sanitarie nazionali, senza includere rivalutazioni basate su basi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 gennaio 2021) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi dellaCovid-19 nelad172021. Più di due milioni di morti Laha vidimato più di due milioni di persone in tutto ildalla sua scoperta in Cina nel dicembre 2019. In totale, sono stati registrati 2.000.066 decessi, per oltre 93,8 milioni di casi segnalati. Clicca qui per consultare il nostro report settimanale completo. I Paesi con il maggior numero di morti sono gli Stati Uniti 392.529, seguiti dal Brasile 208.246 e dall’India 152.093. Queste cifre sono globalmente sottostimate. Si basano su rapporti giornalieri delle autorità sanitarie nazionali, senza includere rivalutazioni basate su basi ...

