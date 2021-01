Coronavirus: 285 nuovi positivi in Abruzzo (3636 tamponi) e 8 decessi (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 285 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo su 3636 tamponi molecolari effettuati. Otto i decessi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 100 anni e sono ripartiti nel modo seguente:... Leggi su chietitoday (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 285 icasiregistrati oggi insumolecolari effettuati. Otto i. Ihanno età compresa tra 1 e 100 anni e sono ripartiti nel modo seguente:...

