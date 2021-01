Coppa del Mondo di sci, inarrestabile Bassino: l’azzurra vince anche il secondo Gigante di Kranjska Gora (Di domenica 17 gennaio 2021) «La solita immensa Marta», scrive sul suo profilo Twitter ItaliaTeam. Già, perché Marta Bassino non si ferma più. l’azzurra ha vinto il secondo slalom Gigante di Kranjska Gora, in Slovenia. Questa volta piazzandosi davanti alla svizzera Michel Gisin dopo aver finito la prima manche in seconda posizione. Per la cuneese è il quarto successo stagionale e il quinto complessivo in carriera. La detentrice della Coppa del Mondo generale, l’italiana Federica Brignone, è invece finita fuori in una curva a sinistra nella seconda manche. Mentre Sofia Goggia è arrivata settima. January 17, 2021 Ieri, Marta Bassino aveva conquistato anche l’altro slalom Gigante di ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) «La solita immensa Marta», scrive sul suo profilo Twitter ItaliaTeam. Già, perché Martanon si ferma più.ha vinto ilslalomdi, in Slovenia. Questa volta piazzandosi davanti alla svizzera Michel Gisin dopo aver finito la prima min seconda posizione. Per la cuneese è il quarto successo stagionale e il quinto complessivo in carriera. La detentrice delladelgenerale, l’italiana Federica Brignone, è invece finita fuori in una curva a sinistra nella seconda m. Mentre Sofia Goggia è arrivata settima. January 17, 2021 Ieri, Martaaveva conquistatol’altro slalomdi ...

Coninews : ?? G-I-G-A-N-T-E-S-C-A ?? Terzo successo stagionale in Coppa del Mondo per @BassinoMarta, vincente anche nel gigante… - Eurosport_IT : LA REGINA DELLO SLALOM GIGANTE! ?????? Marta Bassino con una gara superlativa vince il Gigante di Kranjska Gora: terz… - ItaliaTeam_it : ECCOLAAAAAAA! MARTAAAAAAAA BASSINOOOOOOOOO! ??? Successo #ItaliaTeam nel gigante di Kranjska Gora! RT per la quart… - FitelNazionale : RT @Eurosport_IT: MARTA BASSINO IMBATTIBILE ?????? L'azzurra fa 2/2 nello Slalom Gigante di Kranjska Gora: 4ª vittoria stagionale e 5ª in C… - zendainrome : La decorazione si trova su una coppa per bere detta kylix, che venne rinvenuta a Vulci (in provincia di Viterbo) ne… -