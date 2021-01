Controversia commerciale UE-USA: la Francia spinge per sospenderla (Di domenica 17 gennaio 2021) In questi giorni c’è molta apprensione riguardo la Controversia commerciale UE-USA. Probabilmente si spera che l’atteggiamento trumpiano sia ben rimpiazzato dall’immagine ecclesiastica di Biden. “Il presidente eletto dell’UE e Biden dovrebbero trovare un modo per sospendere una Controversia commerciale che ha avvelenato tutti“. Ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian. Controversia commerciale Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) In questi giorni c’è molta apprensione riguardo laUE-USA. Probabilmente si spera che l’atteggiamento trumpiano sia ben rimpiazzato dall’immagine ecclesiastica di Biden. “Il presidente eletto dell’UE e Biden dovrebbero trovare un modo per sospendere unache ha avvelenato tutti“. Ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian.

Controversia commerciale UE-USA "Il problema che ha avvelenato tutti tasse su acciaio. Ma anche sulla tecnologia digitale, Airbus e altro" ...

Parigi, 17 gen 10:46 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea e l'amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbero sospendere la controversia commerciale per avere il tempo di ...

