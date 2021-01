Contromano | Antonio Albanese | ecco cosa ha ispirato il suo film sui migranti

Leggi su movieplayer

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il regista di, ha raccontato ciò che l'hanella realizzazione del, che tratta argomenti attuali come la migrazione e i, dal loro punto di vista. Un viaggio, di nome e di fatto:ha descritto il suoda regista come "un'escursione/incursione" sull'Italia di oggi e il suo rapporto coi. In particolare l'attore ha spiegato di essersiad un'iniziativa di Slow Food attraverso la quale sono stati finanziati diverse coltivazioni in Africa.è uscito nel 2018 e affronta la tematica deida un punto di vista esterno e successivamente interno nei ...