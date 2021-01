Conte tira dritto: no a Italia Viva. Avanti con questo Governo o si va elezioni anticipate (Di domenica 17 gennaio 2021) Un patto di ferro con il Pd e il M5s: si va Avanti senza Italia Viva, a qualunque costo, anche con una maggioranza relativa al Senato. L’alternativa sono solo le elezioni anticipate a giugno. Sarebbe questo l’orientamento del premier Giuseppe Conte, che nelle ultime ore sta prendendo atto del niet di molti potenziali responsabili e della difficoltà, almeno da qui a martedì, di costruire una maggioranza alternativa a quella con IV. Ma l’avvocato non ha nessuna intenzione di arrendersi né di ascoltare le sirene di Italia Viva. E’ stato lo stesso Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera, a rilanciare sul rientro di IV in maggioranza. Senza i responsabili, dopo il no dell’Udc, sembrerebbe l’unica soluzione per garantire al ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) Un patto di ferro con il Pd e il M5s: si vasenza, a qualunque costo, anche con una maggioranza relativa al Senato. L’alternativa sono solo lea giugno. Sarebbel’orientamento del premier Giuseppe, che nelle ultime ore sta prendendo atto del niet di molti potenziali responsabili e della difficoltà, almeno da qui a martedì, di costruire una maggioranza alternativa a quella con IV. Ma l’avvocato non ha nessuna intenzione di arrendersi né di ascoltare le sirene di. E’ stato lo stesso Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera, a rilanciare sul rientro di IV in maggioranza. Senza i responsabili, dopo il no dell’Udc, sembrerebbe l’unica soluzione per garantire al ...

